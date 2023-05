... guidato dall'ispettore Angelo Rubino, in collaborazione con i volontari dell'associazione... Attraverso una ulteriore attività di vigilanza, nelleore del mattino, sono stati individuati ...Una volta eseguite leoperazioni di controllo sanitario a bordo, i migranti saranno ...il 22 dicembre scorso con la stessa Life support con 142 persone a bordo e il giorno dopo con laEye 4 ...I dati sono stati forniti da Cherry, l'Osservatorio realizzato dalla startup fintech Cherry, che ha analizzato l'ultima attività trimestrale delleventi sezioni fallimentari per volume di ...

Sea Prime, traffico aereo +10% in aprile con la Design Week ilGiornale.it

Prime Minister Hun Sen has responded to commentators who have asked why King Norodom Sihamoni will not be opening the SEA Games on Friday (May 5), explaining that it is traditional that countries with ...Scalda i motori la grande macchina del mare. Tutto quanto ruota intorno al mondo della nautica si prepara ad una stagione che, stando alle prime indicazioni, promette assai bene ...