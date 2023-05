Scudetto Napoli oggi o domani contro l’Udinese? Tutte le combinazioni

(Di mercoledì 3 maggio 2023) La città diè in subbuglio perché la vittoria è veramente ad un passo, e i festeggiamenti in parte sono già iniziati per le strade partenopee. Sono tre in totale le squadre che, oltre alsteso, determineranno le tempistiche e modalità con le quali verrà assegnato loagli azzurri, i quali, proprio durante la 33esima giornata di campionato potrebbero raggiungere aritmeticamente il titolo, il terzo della loro storia. Insomma sono giorni concitati, ansiogeni, pieni di impazienza soprattutto. Ilvince lose…pronta per i festeggiamenti, ma quando? La città disi veste d’azzurro, con tanto di bandiere, cartelloni, balconi colorati e tutto il resto. Ma la tensione si può solamente accumulare, senza ...

- Dopo il pareggio interno con la Salernitana, che ha costretto gli azzurri a posticipare i festeggiamenti per lo, ilè pronto alla trasferta sul campo dell'Udinese. Il tecnico Luciano Spalletti ha presentato la sfida della Dacia Arena in conferenza stampa: rivivi la diretta delle sue ...... meglio interromperlo subito ADL ha definito lodelquello dell'onestà... Il 30 maggio scorso lei sgrano' gli occhi quando ADL disse che si farà di tutto per provare a vincere lo ...Uno dei grandi artefici della trionfale cavalcatadel, arrivata a compimento grazie a sue intuizioni geniali, su tutte l'acquisto di Kvaratskhelia, il 51enne nativo di Firenze è ...

Scudetto Napoli 2023, le ultime notizie in diretta ilmattino.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Nino Simeone, consigliere comunale di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'Ansa: "Ormai da settimane assistiamo a continue dichiarazioni, con le quali sedicenti "tifosi" ed ultras di altre s ...