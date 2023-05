“Scudetto dell’onestà del Napoli?” | Allegri risponde a De Laurentiis!

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 3 maggio 2023) La 33esima giornata, turno che potrebbe regalare loal, è iniziata alle ore 18 con quattro match. Tra questi c’è stato anche Juventus-Lecce, vinto dai bianconeri per 2-1 con non poche sofferenze, grazie alle reti di Paredes e Vlahovic. Esultanza ParedesNella consueta conferenza stampa del post partita, al tecnico bianconero Maxè stato anche chiesto un parere sulle parole di Aurelio De Laurentiis che ha più volte ribadito di aver perso degli scudetti in passato per colpa di irregolarità, attaccando chiaramente la Juventus. Questa la risposta di. Non ho da dire niente a riguardo, posso solo fargli i complimenti per unoche hanno strameritato. Posso solo dirgli che si goda questo, visto che è il suo primo. Glielo consiglio, anche se è un ...