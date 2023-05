(Di mercoledì 3 maggio 2023) Un microsistema ricco di batteri capaci di produrre, chero contrastare i cosiddetti “superbatteri” resistenti a moltissimi farmaci e pericolosi per l’uomo: stiamo parlando delladeiche, secondo il dottor Max Chavarria, dell’Università del Costa Rica,il futuro della ricerca. Ladi questi animali infatti, universalmente noti per la“andatura lenta”, sarebbe ricchissima di organismi, a tal punto da costituire un intero ecosistema – innestato su un essere vivente – , in cui proliferano moltissimi batteri. Sulmanto è infatti stata accertata la presenza di alghe, funghi, insetti e moltissimi altri organismi, ma dalle evidenze scientifiche questi animali non ...

Alberto Angela guiderà i telespettatori in un viaggio alladegli aspetti meno noti di una ...personali sono state al centro delle cronache degli ultimi cinquant'anni e le sue convinzioni...Unacasuale. Ma come è stato possibile rintracciare e scoprire questa nuova specie In ... aveva deciso insieme al suo team di svolgere una ricercagranchi e i paguri del mare di Kumano. ...... inizialmente, alladi prodotti per la casa e per la cura della persona venduti senza che ... né tantomenomateriali impiegati per la fabbricazione. Mancanti anche le prescrizioni d'uso ...

Scoperta sui bradipi: la loro pelliccia potrebbe aiutare a combattere la resistenza agli antibiotici Il Fatto Quotidiano

L'uomo è stato interrogato dalla polizia e un sospetto omicida è stato fermato. Ha scoperto di avere un cadavere sotto al letto nella sua camera in hotel, dopo aver creduto per svariate ore che quel c ...Amore e famiglia non sempre sono conciliabili. Lo sa bene Henning von Thalheim (Matthias Zera), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore ...