Scommesse sospette | 40 casi segnalati dall’Ibia nel primo trimestre del 2023

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Sono quaranta idisegnalate dall’International Betting Integrity Association (Ibia) alle autorità competenti durante ildel. Lo riporta Agipronews, che sottolinea come il dato sia in diminuzione del 17% rispetto ai 48 alert registrati nello stesso periodo del 2022. Sono nove gli sport sotto la lente d’ingrandimento: domina il calcio (15), seguito dal tennis (12), dal tennistavolo (4), dal cricket, dal basket e dagli eSports (2). E’ l’Europa con oltre la metà (60%) deia dominare la classifica, seguita dall’Asia (15%) e dall’Africa (10%). “La rete di monitoraggio dell’Ibia fornisce il servizio di intelligence più ampio e dettagliato sulle attività di...

Roma, 3 mag. - (Adnkronos) - L'International Betting Integrity Association (Ibia) ha segnalato 40 casi di scommesse sospette alle autorità competenti durante il primo trimestre del 2023.