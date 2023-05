Scoliosi | sintomi | come riconoscerla e come curarla

Leggi su dilei

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Petto in fuori e pancia in dentro. Se teniamo presente questa regola, che deriva direttamente dalla classica posizione dei militari, e la applichiamo sempre, probabilmente non facciamo del bene alla nostra spina dorsale. E non pensate nemmeno che mantenere la “schiena dritta” sia giusto. Almeno, lo può essere solamente sul fronte psicologico. In realtà questo atteggiamento non è ottimale per la colonna vertebrale, che non è e non sarà mai,una linea retta. Si tratta di un sistema osseo dell’organismo ha il compito di funzionareuna molla, capace di assorbire colpi e vibrazioni ed evitare che un salto, una caduta o piuttosto un peso appoggiato sulla spalla si traduca in un insulto per la materia cerebrale. Per questo la spina dorsale diventa una sorta di “molla”, con una serie di curve naturalmente presenti ...