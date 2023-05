Scivolone 5Stelle in commissione Disertano “a loro insaputa” l’audizione su una proposta di Conte

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Irresponsabili? Distratti? O forse solo dilettanti. Senza volerlo i parlamentari grillini hanno dato uno smacco alcapo supremo Giuseppe. Dimostrando di non avere nulla da insegnare alla maggioranza in materia di presenze ai lavori parlamentari. Proprio dalle file dei, i più duri nel denunciare lodella maggioranza sul Def a Montecitorio, arriva un incomprensibile forfait inAffari costituzionali della Camera. Ii lavori inper errore Non è passata inosservata questa mattina l’assenza dei deputati M5S inAffari Costituzionali, dove – udite udite – si è svoltadel presidente dell’Anac Giuseppe Busia sulla ...

Camera voto scostamento di bilancio, Meloni: 'Un brutto' Si è fatta "una brutta figura, ... Le opposizioni hanno attaccato, con ia chiedere che "Meloni vada subito al Quirinale", e il ...Brutta figura dovuta ad unoche in realtà nasconde divisioni interne alla maggioranza. ... Pd, AVS etracciano un progetto e una visione di Paese alternativo a quello della destra". "...Camera voto scostamento di bilancio, Meloni: 'Un brutto' Si è fatta "una brutta figura, ... Le opposizioni hanno attaccato, con ia chiedere che "Meloni vada subito al Quirinale", e il ...

Scivolone 5Stelle in commissione. Disertano "a loro insaputa" l ... Secolo d'Italia

Il leader di Italia Viva riconosce la solidità dell'esecutivo di centrodestra: "Se tutto va come deve andare, Meloni arriva al 2027" ...Via libera alla nuova relazione sullo scostamento di bilancio dopo il voto di ieri in cui il governo era andato sotto. Proteste in aula, il Pd lascia l'emiciclo. Malore per Bonelli e seduta sospesa al ...