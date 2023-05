Schiacciato dall’autocompattatore di rifiuti che stava riparando | morto operaio a Palermo

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Un47enne originario del Marocco èmentrelavorando nella sede della ditta per cui lavorava, a via Ingham a. È rimastonegli ingranaggi del macchinario autocompattatore diche avrebbe dovuto riparare. I suoi colleghi hanno chiamato immediatamente i soccorsi, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimarlo, ma era ormai troppo tardi. Intervenuti anche i carabinieri della stazione di Brancaccio insieme al medico legale per eseguire l’ispezione del cadavere come da protocollo. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, il 47enne aveva appena iniziato a lavorare alla manutenzione dell’autocompattatore quando è rimasto incastrato e poiper una dinamica che resta tutta da chiarire. Le ...

