Scampia | sequestrata droga nascosta dietro una lastra di marmo

(Di mercoledì 3 maggio 2023) . Gli agenti hanno trovato 53 involucri didal peso di 76,5 grammi . Lunedì sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante un servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Annamaria Ortese a, hanno notato nei pressi dell’ingresso di uno stabile un via vai di persone le quali, alla vista degli operatori, si sono allontanate frettolosamente facendo perdere le loro tracce. I poliziotti hanno controllato lo stabile rinvenendo,unadial primo piano, 11 involucri di cocaina del peso di circa 3,5 grammi, 35 involucri del peso di circa 64 grammi di hashish e 7 bustine contenenti circa 9 grammi di marijuana. Lascia un like su Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

Scampia. Ieri sera gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, durante un servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Annamaria Ortese, ...