Sassuolo | Dionisi | «Lazio? Avrei scommesso sul loro secondo posto»

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Alessio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro laAlessio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro la. Le sue dichiarazioni: «Siamo partiti timorosi e l’abbiamo persa con l’atteggiamento iniziale. Credo ci siano più meritiche demeriti nostri. Neltempo abbiamo fatto meglio ma non abbiamo segnato. Lasbaglia poco e prende pochi gol. Sa giocare, attaccare la profondità, è organizzata e ha individualità forte.sulla. Poi con giocatori bravi e un allenatore forte ecco ...

La Lazio vince 2 - 0 contro il, forse sono i tre punti più importanti centrati fin qui. Apre Felipe Anderson al 15', poi i biancocelesti soffrono la squadra di. Esce Immobile e si ...ROMA - La Lazio rinvia di almeno un altro giorno la festa scudetto del Napoli. Perché la squadra di Sarri, soffrendo terribilmente, ha piegato all'Olimpico il brillantedi, che fino all'ultimo ha cercato il colpo del pareggio. Per i biancocelesti già al 15' il gol di Felipe Anderson, in condizioni atletiche strepitose, su lancio geniale del piccolo

Con tanta sofferenza la Lazio torna alla vittoria e si riprende il secondo posto in classifica. La squadra di Sarri parte alla grande contro il Sassuolo, passa in vantaggio con Felipe Anderson ...Le dichiarazioni dell'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, al termine del match disputato contro la Lazio di Maurizio Sarri.