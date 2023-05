Sassuolo | Dionisi | «A Sarri piacciono Berardi e Frattesi? A me Milinkovic e Zaccagni»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Alessio, allenatore del, ha parlato di alcuni intrecci in vista del match di oggi contro la Lazio Alessio, tecnico del, ha parlato così nella sua intervista a Il Messaggero. FERMARE LA LAZIO – «Serve una combinazione di cose, sulla carta loro sono favoriti. Dovremo cercare di fare la nostra partita quando si potrà fare, e non subirla. Non puoi vincere individualmente, ci vuole la prestazione corale e potrebbe non bastare, in una gara che reputo stimolante. Ricordo che al Mapei Stadium fu equilibrata e decisa da situazioni». A– «Anche a me, siamo in due. Al sottoscritto pure». GIOCATORI PRONTI PER UNA BIG – «Non ...