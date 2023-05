Sarri | «Contento per il Napoli ma un minimo giramento c’è | mi sarebbe piaciuto vincerlo io»

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Maurizioa Sky ha parlato dello scudetto del. «Sono, come ho sempre detto da bambino ero tifoso del, mi dà gusto vederli vincere lo scudetto. È palese che unc’è magari miarrivarci a me». Stasera la Lazio ha battuto il Sassuolo 2-0 e ilsta ha scritto: Niente scudetto in albergo. La Lazio di Maurizioha battuto 2-0 il Sassuolo con gol di Felipe Anderson al 14esimo e nel finale di Basic. Il Sassuolo ha sfiorato il pareggio in più occasioni, poi si è arreso. Alla squadra di Spalletti manca ancora un punto per l’aritmetica vittoria del campionato. La squadra giocherà giovedì sera (ore 20.45) a Udine, le basterà pareggiare per vincere il terzo ...

...di uno. Ora vedremo che calciatori si porta a casa. La verità è quella che so io. Quando mi ha cercato il Napoli, io l'ho scelto per vincere e basta. Per quello che hanno visto con, ...... prendendo gol in maniera morbida - ha confermato- . Comunque, ho avuto la sensazione che l'... Io sonodi essere qua, da quando sono tornato ho sempre sentito la fiducia dell'ambiente".... e in attesa del nuovo giudizio della Corte federale d'appello, i bianconeri veleggiano al terzo posto a quota 60, uno in meno della Lazio dell'ex Maurizioe tre in più dell'Inter di Simone ...

Lazio-Sassuolo, Sarri a Sky: “Mezz’ora di altissimo livello. Scudetto Serve tempo…” Cittaceleste.it

Il tecnico della Lazio ha parlato anche del Napoli nella sua intervista dopo la partita vinta dalla sua Lazio contro il Sassuolo.Una Lazio determinata ha battuto il Sassuolo rinviando a domani la festa scudetto del Napoli, infatti, gli uomini di Maurizio Sarri ...