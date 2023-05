Sardegna | squalo spiaggiato a riva partorisce venti cuccioli e muore I piccoli salvati dai forestali e liberati in mare

(Di mercoledì 3 maggio 2023) È riuscita a raggiungere la, nonostante fosse agonizzante, e ha dato alla luce: dopo aver partorito, una verdesca femmina, meglio nota comeblu, è morta a Calasetta, sull’isola di sant’Antioco, in un tratto della spiaggia sarda Le Saline. A segnalare la presenza dell’esemplare sono stati alcuni cittadini, che hanno indicato al corpo forestale la presenza di un pesce dalla mole possente. In seguito alle segnalazioni è stato accertato che si trattava proprio di una verdesca femmina, lunga circa due metri, che presentava lesioni evidenti agli organi interni. “La sorpresa è stata ancora più grande nel notare che lo, in un ultimo estremo sforzo, stava partorendo i suoi“, hanno raccontato i ...

