“Saranno Campioni” | Gaia Realini | una scalatrice pura sulle orme di Fabiana Luperini

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 maggio 2023) La crescita del ciclismo femminile a livello internazionale è notevole, ma spesso sono state Olanda ed Italia le rivali che hanno spadroneggiato negli ultimi anni, come profondità di movimento ed atlete rinomate. Dietro alle stelle azzurre sta crescendo esponenzialmente una giovane talentuosa, che risponde al nome di. Nata il 1° gennaio 2001 a Pescara, dopo due anni alla squadra italiana Isolmat Premac Vittoria ha firmato (contratto triennale) nell’estate del 2022 con la squadra WorldTour americana della Trek Segafredo. L’allenatore diè Matteo Azzolini, tecnico di Mapei Sport in appoggio al team americano, avendo tutti come riferimento Ina Teutenberg, Team Director del club. L’abruzzese è diventata ciclista per caso: un giorno ha preso la bicicletta ed è uscita ...