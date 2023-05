Sant’Agata de’ Goti si colora d’azzurro | il centro saticulano pronto a far festa FOTO

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutode’è pronta a festeggiare il Napoli campione d’Italia. Da giorni ormai le strade e le piazze di uno dei borghi più belli d’Italia sono invase da bandiere, striscioni e nastriti di bianco e di azzurro e domani tutti i tifosi si ritroveranno in strada per seguire la diretta di Udinese-Napoli. Un maxischermo sarà infatti allestito nell’anfiteatro di via Panoramica. Poi, da lì, il via al corteo per le strade della città con bandiere, sciarpe ed una coreografia studiata per l’occasione. Sarà il momento culminante dei festeggiamenti, ma anche il giusto premio per giorni di duro lavoro che hanno visto i tifosi che si sono ritrovati nel “ComitatoNapoli” dicurare ogni minimo dettaglio per vivere al meglio un momento magico che in città, ...