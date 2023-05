Sanremo 2023 | procura chiede archiviazione per Blanco | Codacons si oppone

(Di mercoledì 3 maggio 2023) (Adnkronos) – Ilpresenterà formale opposizione alla richiesta diper il cantantedepositata dalladi Imperia in relazione alla ‘performance’ del cantante a. Lo comunica lo stessoin una nota, ricordando che “come noto, era stato proprio l’esposto dela portare all’apertura di una inchiesta da parte della magistratura per il danneggiamento avvenuto sul palco dell’Ariston nel corso dell’ultimo festival di”. “Non condividiamo la richiesta di, anche a seguito di quanto emerso dopo i fatti die delle evidenze secondo cui non si sarebbe trattato di una scena concordata con la Rai, ma di una vera e propria ...

" L'invidia è un brutto sentimento e capisco il consigliere comunale del gruppo Diano Domani che avrebbe tanto voluto diventare sindaco. I dianesi però non solo non glielo hanno permesso, ma gli hanno ...... ci sono gli webinar per le famiglie, gli incontri con gli artisti durante il Festival di, ... e più in generale con l'edizione, vogliamo sottolineare l'importanza di inseguire i propri ......Il Codacons presenterà formale opposizione alla richiesta di archiviazione per il cantante Blanco depositata dalla Procura di Imperia in relazione alla 'performance' del cantante a. Lo ...

Sanremo 2023: calci alle rose sul palco, la Procura chiede l ... Agenzia ANSA

Il Codacons presenterà formale opposizione alla richiesta di archiviazione per il cantante Blanco depositata dalla Procura di Imperia in relazione alla ‘performance’ del cantante a Sanremo 2023. Lo co ...Il cantante era accusato del danno provocato perché aveva preso a calci i fiori sul palco. Oggi la Procura di Imperia ha depositato la richiesta di archiviazione nei confronti del cantante Blanco, dop ...