Sanità | stabilizzazione precari Covid Sicilia

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Rete Civica Della Salute: «Politica e sindacati devono guardare congiuntamente all’interesse di sanitari e pazienti, connettendo diritto al lavoro e diritto alla salute» Stabilizzazioni del personale: è appena iniziato il conto alla rovescia dei trenta giorni durante i quali gli enti e le aziendene dovranno aggiornare i piani delle risorse umane per individuare i posti vacanti da destinare ai lavoratori che hanno già prestato servizio in area sanitaria, socio-sanitaria e amministrativa durante l’emergenza pandemica. A stabilirlo è la direttiva firmata dall’assessorato regionale alla Salute e a seguito dell’intesa tra la Regione e le organizzazioni sindacali. «La Rete Civica della Salute chiede a Governo e Sindacati, unitamente alla, di puntare alla rifunzionalizzazione operativa, metodologica e valoriale ...

... segretario provinciale Cobas, comunica un incontro col Direttore del dipartimentoRegione ... e spiegò loro che la Regione avrebbe fatto il massimo per una loroa fronte della ......dell'assessore alla salute Govanna Volo che negli ultimi mesi è stata travolta da più di una bufera politica (dai precari Covid in cerca dialle rimostranze del mondo della......anche in settori altri dal turismo (dove è fisiologico per la natura del settore) come...dei lavoratori: troppi contratti a tempo determinato. 2. Scelte precise e determinate per ...