Sangiuliano: Alessandro Manzoni autore dell'identità nazionale Agenzia askanews

Milano, 3 mag. (askanews) - "Alessandro Manzoni non è soltanto una delle più alte espressioni della letteratura italiana ma io direi della letteratura europea e mondiale: è anche una figura di riferim ...Tutti uniti sotto le insegne del Manzoni: il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e l'assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Francesca Caruso, hanno pre ...