Sangiovanni e Giulia Stabile | relazione al capolinea? L’indiscrezione | una presunta vicinanza verso un ballerino

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Amore alper? Sul web si rincorrono alcuni rumors che vorrebbero la ballerina vicina a unprofessionista. Le indiscrezioni., le indiscrezioni Da qualche tempo sul web circolano voci sullarottura fra il cantantee la ballerina. La coppia non ha ufficializzato nulla, ma i fan più attenti hanno notato qualche dettaglio; fra tutti la latitanza dai social da parte di ei due giovani, in più la stessapare abbia condiviso un video in cui la ballerina sembrerebbe ballare in modo abbastanza complice con il collega Sebastian, professionista di Amici. ...