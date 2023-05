San Siro | Sala sulla nota di Inter e Milan | «Comprendo le ragioni»

(Di mercoledì 3 maggio 2023)si muovono di nuovo insieme per saperne di più sul progetto del Comune dio su San. Il sindaco della città, Giuseppe, ha voluto allora rispondere allacongiunta ricevuta questa mattina (vedi articolo). RISPOSTA SINDACO ?hanno inviato una lettera congiunta al Comune dio per chiedere chiarimenti sul progetto riguardante San(vedi articolo). E per chiedere tempo per giudicare questo progetto. Ebbene, a questaha riposto il sindaco Giuseppe. Le sue parole: «A metà aprile, concluso il percorso del Dibattito Pubblico, avevamo richiesto aun aggiornamento del piano economico ...

Non per comunicare che il dossier nuovoè morto e sepolto, ma per chiedere altro tempo. Al di là dell'oggetto della richiesta di proroga, per il Milan è una parziale novità visto che l'...... Giuseppe Sala dopo aver ricevuto la nota congiunta delle squadre AC Milan e FC Internazionale (LEGGI QUI) : 'La richiesta di indizione di un referendum per il mantenimento di(non previsto ...Un'esposizione di coppe, maglie e cimeli provenienti dai musei di Torino e dia Milano, oltre che da numerosi collezionisti locali, che fanno capo a diversi campioni come il pilota di ...

“Io non posso che comprendere in pieno le loro ragioni - ha aggiunto -. La richiesta di indizione di un referendum per il mantenimento di San Siro, non previsto dal progetto, è stata respinta in prima ...Borgo San Siro, 3 maggio 2023 – La Guardia di Finanza di Pavia ha scoperto una importante frode commerciale scoprendo un laboratorio per la realizzazione di pellet che veniva poi imballato in involucr ...