San Gennaro | sabato la “Processione degli infrascati” in attesa del miracolo di maggio

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Si svolgerà2023 a partire dalle ore 17 la “tradizionale, solenne” del Busto di Sane delle ampolle contenenti il Sangue del Martire, dal Duomo alla Basilica di Santa Chiara”. Lasi svolge in ricordo della traslazione delle reliquie del Santo dal cimitero posto nell’Agro Marciano, nel territorio di Fuorigrotta, alle Catacombe di Capodimonte, poi denominate, per questa ragione, “”, per la consuetudine del clero partecipante di proteggersi dal sole coprendosi il capo con corone di fiori. “Ne è memoria – spiega una nota dell’Arcidiocesi – la corona in argento che sovrasta il tronetto sul quale viene posta la teca con il Sangue del Santo, che porta al centro un enorme smeraldo, dono della Città, di provenienza ...

