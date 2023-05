Sampdoria-Torino oggi in tv | Serie A 2023 | orario | canale | programma | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 maggio 2023), mercoledì 3 maggio, si ripartirà con laA. Si scenderà in campo con il 33esimo turno della competizione e si giocheranno ben otto delle dieci partite previste. Un palinsesto ricco e pieno di emozioni, almeno sulla carta. E proprio in data odierna, a partire dalle 18.00, si affronteranno ladi Dejan Stankovic e ildi Ivan Juric. La cornice della sfida sarà lo Stadio Luigi Ferraris di Genova e a partire favoriti in questa gara saranno proprio gli ospiti. L’annata della Samp è stata veramente da dimenticare, probabilmente una delle peggiori nella storia del club in massima. I blucerchiati, dopo 32 partite, si ritrovano al 20esimo posto con 17 punti raccolti. Tre le vittorie, otto i pareggi, ben ventuno le sconfitte. Insomma i dati messi assieme rappresentano quella che è ...