Sampdoria-Torino | le formazioni ufficiali

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Riportiamo ledi, match valevole per la 33° giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Giacomo Camplone della sezione di Pescara, coadiuvato dagli assistenti Baccini e Trinchieri, e dal quarto uomo Miele. VAR e AVAR saranno rispettivamente Mazzoleni e Rapuano. Calcio d’inizio alle 18:00 allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova. Crisi nera per lache quest’oggi ospiterà ilalla ricerca di un vero e proprio miracolo sportivo. I blucerchiati, fanalino di coda della classifica, sono ormai sempre più vicini alla retrocessione. Dopo l’importante successo casalingo ai danni dell’Hellas Verona, gli uomini di Dejan Stankovic hanno racimolato appena due punti negli ultimi cinque incontri, perdendo col netto punteggio di 5-0 sul campo ...

Dodò della Fiorentina è in un momento di forma eccezionale, Schuurs delche attaccherà l'area di rigore sui calci piazzati e la, in queste occasioni, difende davvero male, e Maehle ...... di Salernitana - Fiorentina , con i campani reduci dal pareggio con il Napoli al Maradona e i toscani con la testa alle coppe (Italia e Conference), e infine di, match caldo per ...Dopo la trasferta di Genova contro la, iltornerà nel capoluogo piemontese per celebrare una delle sue più grandi bandiere, ossia Valentino Mazzola . Nella giornata di giovedì 4 maggio infatti verrà intitolato a Mazzola ...

Ecco le formazioni ufficiali di Sampdoria e Torino, che scenderanno in campo a Marassi alle 18,00. Ivan Juric sceglie Demba Seck sulla trequarti accanto a Nikola Vlasic, a sostegno ...