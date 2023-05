Salvini “Inviterò i sindacati al ministero”

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 3 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “formalmente Cgil, Cisl, Uil e Ugl alla settimana prossima, per un confronto su quello che stiamo facendo”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo, a “Non stop news” su Rtl 102.5. “Li invito per la settimana prossima aldei lavori pubblici perchè dire di no al Ponte sullo Stretto, alla alta velocità, alla diga di Genova, alla tirrenica, alle dighe e alla dorsale adriatica per ideologia non fa bene al Paese”. -foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.