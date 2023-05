Vi affido unimportante della mia vita che sicuramente non dimenticherò mai". Usata la "culla per la vita" La bambina è stata chiamata Noemi e pesa 2,9 chili: è precauzionalmente ricoverata nel ...Vi affido unimportante della mia vita che sicuramente non dimenticherò mai". Usata la "culla per la vita" La bambina è stata chiamata Noemi e pesa 2,9 chili: è precauzionalmente ricoverata nel ...

"Salvatela, è un pezzo della mia vita": la neonata abbandonata e la culla speciale per lei Tiscali Notizie

La piccola è stata trovata all'esterno dell Croce rossa di Bergamo con un messaggio della madre rimasta senza identità. L'emozione dei volontari ...