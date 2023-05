Salerno | lei scopre tumore al cervello | si sposano dopo l’intervento “L’amore è questo”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Una coppia di 49 anni lei e 53 lui ha vissuto e sta vivendo una travagliata storia d’amore. A raccontarla è Open. Si tratta di Marcia e Rosario. Lei di origini brasiliane, lui di Pagani, in provincia di. I due hanno dovuto affrontare diverse difficoltà dovute allo stato di salute di lei. Marcia ha scoperto di avere ununa improvvisa crisi epilettica e la corsa in ospedale per gli accertamenti del caso, la donna ha scoperto di avere uncerebrale maligno. Già nel 2012, in Brasile, a Marcia venne diagnosticata una massa anomala nell’area cerebrale. Ma all’epoca le venne detto che si trattava di una formazione benigna. Nel corso degli anni, però, si è rivelata tutt’altro che benigna. La donna,la corsa in ospedale, è stata operata d’urgenza all’ospedale Umberto I di Nocera ...