Salernitana | le pagelle di CM | Dia da record | male Daniliuc

(Di mercoledì 3 maggio 2023)-Fiorentina 3-3 Ochoa 6: rischia la frittata al 34’ con un passaggio con le mani non dosato bene per Lovato. Gonzàlez lo...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 33ª giornata di Serie A 2022/23:- Fiorentina Ledei protagonisti del match trae Fiorentina, valido per la 33ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: FLOP: ...Dia si imbuca alla festa e rinvia lo scudetto Napoli, Politano e Mario Rui infortunati saltano laLedi Napoli -: Zielinski in ombra, Raspadori entra bene. Gyomber ...Spalletti (all.) 6,5 A sei minuti dallo scudetto, scopre che la festa è semplicemente rinviata. 73% di possesso, 24 conclusioni ed è 1 - 1. Beh, o boh, ma ...

Napoli-Salernitana 1-1, pagelle / Spalletti ci emoziona. Fermate il trio Palomba-Manfredi-De Laurentiis - ilNapolista IlNapolista

Salernitana e Fiorentina regalano spettacolo all'Arechi con un pirotecnico 3-3: la tripletta di Dia non basta, Braghi la pareggia ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 33ª giornata di Serie A 2022/23: pagelle Salernitana-Fiorentina Le pagelle dei protagonisti del match tra Salernitana e Fiorentina, valido ...