Salernitana-Fiorentina | sintesi | tabellino | risultato | moviola e cronaca

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Il match valido per la 33esima giornata di Serie A traAllo stadio Arechi,si affrontano nel match valido per la 33esima giornata di Serie A.

INFRASETTIMANALE - Turno infrasettimanale, questa sera alle 18 Atalanta - Spezia; Juventus - Lecce;e Sampdoria - Torino. Alle 21 Verona - inter; Lazio - Sassuolo; Milan - ......30 Conegliano - Novara CALCIO - SERIE A 18:00 Atalanta - Spezia 18:00 Juventus - Lecce 18:00 Sampdoria - Torino 18:0021:00 Verona - Inter 21:00 Lazio - Sassuolo 21:00 Monza -...Al Franchi, infine, laha dimostrato di essere in gran salute e ha battuto 5 - 0 la malcapitata Sampdoria. Stasera la squadra viola sarà ospite dellaall'Arechi: il pari è il ...

Calciomercato Fiorentina, il finale di stagione dei viola è tutto da vivere: oggi inizia un mese in cui i gigliati saranno protagonisti in Italia e in Europa.Alle ore 18 la Fiorentina tornerà in campo contro la Salernitana, reduce dall’eroico 1-1 di Napoli e vogliosa di fare altri punti salvezza (al momento si trova a +7 ...