Salernitana-Fiorentina | petardi e fuochi d’artificio sotto l’hotel dei viola

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Vigilia movimentata per, match della trentatreesima giornata di Serie A. La squadradi Vincenzo Italiano si trova già in Campania, ma nella notte all’esterno delche ospita Cabral e compagni lo sparo di diversie l’accensione di alcuniha provato a disturbare il sonno dei calciatori. Il sito Firenze.it ha pubblicato anche un video che riprende l’episodio: si vede lo scoppio prolungato dicon emissione anche di fumo, e coiaccesi che hanno illuminato invece alcuni istanti a giorno l’area intorno all’albergo a Salerno. SportFace.

Abbiamo a cuore la tua privacy... soprattutto se Oudin sarà eventualmente avanzato in attacco mentre come punta centrale solto duello Colombo - Ceesay con il secondo forse in leggero vantaggio, mercoledì ore ...Infine domenica c'è Napoli -, potenzialmente prima gara in casa con lo scudetto sul petto. Dopo la festa rinviata domenica contro la, Na - poli si prepara all'esplosione di ...

Il turno si aprirà oggi mercoledì 3 maggio alle 18.00 con quattro sfide in contemporanea: Atalanta-Spezia, Juventus-Lecce, Salernitana-Fiorentina e Sampdoria-Torino. Si continuerà poi alle 20.45 con ...Manca sempre meno al fischio d'inizio di Salernitana-Fiorentina e mister Vincenzo Italiano ha ancora qualche dubbio di formazione in vista della gara dell'Arechi. Tra i pali ...