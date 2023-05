Salernitana-Fiorentina LIVE 2-2 | pareggio di Ikoné

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Il match valido per la 33esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo stadio Arechi,si affrontano nel match valido per la 33esima giornata di Serie A.

Il match valido per la 33esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo stadio Arechi,si affrontano nel match valido per la 33esima giornata di Serie ...mercoledì 18.00 Pezzuto Macaddino - Fiore Iv: Gariglio Var: Di Paolo Avar: Dionisi Sampdoria - Torino mercoledì 18.00 Camplone Baccini - Trinchieri Iv: Miele G. Var: ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 33ª giornata di Serie A 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 33ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: FLOP: ...

70'- IKONEEEEEEE!!! 2-2!!!!!!! 68'- Duncan, ritrovandosi sull'out sinistro del campo, prova un cross. Risultato pessimo. 65'- Triplo cambio Fiorentina. Fuori Igor, Mandragora ...NAPOLI - Antonio Petrazzuolo, dir. di "Napoli Magazine", è interveuto al TG Sportivo su Telelombardia, programma condotto da Nathalie Goitom: "Scudetto Ho visto uno Spalletti attendista in conferenza ...