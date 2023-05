Salernitana-Fiorentina | le formazioni ufficiali

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Riportiamo ledi, sfida valevole per la 33° giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Ivano Pezzuto della sezione di Lecce, coadiuvato dagli assistenti Maccadino e Fiore, e dal quarto uomo Gariglio. VAR e AVAR saranno rispettivamente Di Paolo e Dionisi. Calcio d’inizio alle 18:00 allo Stadio “Arechi” di Salerno. Imbattuta da nove giornate, laquesto pomeriggio ospiterà laalla ricerca di punti preziosi per la lotta salvezza. La compagine campana arriva a questo importante impegno dopo il pareggio di Napoli. Un punto fondamentale guadagnato nei minuti finali grazie al bellissimo gol di Dia, rovinando così la festa Scudetto alla capolista. A quota 34 punti in classifica, gli uomini di Paulo Sousa sono sempre più ...

Nella, che ospita lache forse ha il pensiero alla semifinale di Conference League della prossima settimana, occhi a Dia, colui che ha fatto spostare la gara del Napoli. Zapata ...Commenta per primo Dusan Vlahovic non trova la rete in campionato da ben tre mesi, precisamente dalla doppietta siglata nel 3 - 0 in casa della. L'exnon sta incidendo come tutti si aspettavano, ma nonostante ciò, continua ad attirare verso di sé l'interesse di diversi club. Secondo quanto riportato dal Corriere dello ...Si tratta Atalanta - Spezia , match nel quale si condensano le speranze Champions degli orobici e quella di salvezza dei liguri, di, con i campani reduci dal pareggio con il ...

Salernitana-Fiorentina ore 18, dove vederla in tv e streaming Viola News

StampaTutto pronto all’Arechi per Salernitana e Fiorentina. I granata vengono da un bel pareggio nel finale contro il Napoli grazie al gol di Dia, mentre la Viola da un’altra grande vittoria contro la ...Alle ore 18 la Fiorentina tornerà in campo contro la Salernitana, reduce dall’eroico 1-1 di Napoli e vogliosa di fare altri punti salvezza (al momento si trova a +7 ...