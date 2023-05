Salernitana - Fiorentina 3 - 3 | tripletta di Dia

(Di mercoledì 3 maggio 2023)pareggiano 3 - 3 nel match valido per la 33esima giornata della Serie A 2022 - 2023. Il match, griffato dalladi Dia per i padroni di casa, permette alla...

Vincenzo Italiano, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Dazn alla fine della partita contro laVincenzo Italiano, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Dazn alla fine della partita contro la. Le sue dichiarazioni: "Un bel punto per quanto mi riguarda e ...3 - 3 Marcatori : 10'pt, 14'st e 36'st (rig) Dia, 36'pt Gonzalez, 26'st Ikonè, 40'st Biraghi.(3 - 4 - 2 - 1) : Ochoa 6.5; Lovato 6, Gyomber sv (14'pt Daniliuc 5),...pareggiano 3 - 3 nel match valido per la 33esima giornata della Serie A 2022 - 2023. Il match, griffato dalla tripletta di Dia per i padroni di casa, permette alla...

Salernitana e Fiorentina pareggiano 3-3 nel match valido per la 33esima giornata della Serie A 2022-2023. Il match, griffato dalla tripletta di Dia per i padroni di casa, permette alla Salernitana di ...Non basta alla Salernitana la tripletta di un sontuoso Dia (superato il record di gol in A di Di Vaio) per mettere al tappeto un’ottima Fiorentina che si salva però soltanto a ...