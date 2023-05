Salernitana | De Sanctis | «Dia resterà qui al 100% Sousa? Solo a salvezza raggiunta»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Morgan De, dirigente della, ha parlato in conferenza stampa alla fine della partita contro la Fiorentina Morgan De, dirigente della, ha parlato in conferenza stampa alla fine della partita contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni: «Dia? Mi viene in mente il lavoro che abbiamo fatto quest’estate. Ci fu collaborazione con Villareal che percepì l’importanza del progetto della. Oggi ci godiamo un campione vero. In estate sarà aldella. Nel nostro percorso di crescita ci sta andare a fare un punto a Napoli, soddisfazione importante per la nostra tifoseria. Paulosa sfruttare le risorse tecniche che aveva a disposizione. C’è stato un lavoro a 360°, anche la società a mio avviso ha ...