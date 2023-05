Saint Laurent | Celine | Balenciaga L' accessorio di stagione è il baseball cap | rigorosamente logato | tra sfumature pop e tinte pastello

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Esistono accessori in grado di evocare immediatamente la bellae le sue giornate assolate. Occhiali da sole da diva, borse in rafia, abiti leggeri e, immancabili, i cappellini. Non bucket hat, fedora o in paglia, già troppo estivi, bensì classici, d’ispirazione sportiva, vedi alla voce, minimal eppure irresistibili. Proteggono dai raggi solari grazie ad un appeal senza tempo, capace di sposare look totalmente casual così come ensemble più eleganti. Per la Primavera Estate 2023, i cappellini diventano firmati, con loghi ben in vista o con monogram nascosti, discreti e raffinati da portare in viaggio e in città. 20 cappellini firmati per la Primavera Estate 2023 ...