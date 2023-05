Ryder Cup 2023 | Luke Donald | “Migliozzi? Non farò favoritismi”

(Di mercoledì 3 maggio 2023) “Guidoconvocato nel Team Europe per laCup? Non posso fare, terrò d’occhio ogni potenziale giocatore per la squadra”. Queste le parole di, campione inglese di golf e capitano per la squadra del Vecchio continente nella prossimaCup, alla presentazione dell’80esimo Open d’Italia (al via domani) tenutasi al Marco Simone Golf & Country Club.riconosce che“ha fatto vedere tante qualità promettenti, all’Open di Francia ha realizzato uno dei migliori tiri dell’anno. Sembra che sappia sostenere le pressioni, deve continuare a giocare in modo consistente, a essere concentrato – aggiunge – Capisco che per lui lain Italia sia uno stimolo in più a provare ad essere ...

Maggio sarà un crescendo di emozioni sportive: oltre al grande torneo di Tennis avremo il Giro d'Italia di ciclismo e ladi golf .'. Il 2 maggio sono partite le pre - qualificazioni degli ...Tutti questi grandi eventi, come la, il Giro, ma anche il vertice sulla sicurezza alimentare organizzato dalla Fao a luglio sono finalizzati a rafforzare la candidatura di Roma per ospitare ...Tutti questi grandi eventi, come la, il Giro, ma anche il vertice sulla sicurezza alimentare organizzato dalla Fao a luglio sono finalizzati a rafforzare la candidatura di Roma per ospitare ...

Open d'Italia al via, aspettando la Ryder Cup - News Agenzia ANSA

"E' una settimana particolare, ormai manca veramente poco alla Ryder Cup. E passato tanto tempo da quando sono stato annunciato come vice capitano del Team Europe, non vedo l'ora di giocare questa set ..."Il sogno di far parte del Team Europe alla prossima Ryder Cup è sempre lì, ora iniziano le gare decisive per la Road to Rome, sarà importante portare a casa punti nei tornei in Europa". (ANSA) ...