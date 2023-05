Ryder Cup 2023 | Edoardo Molinari | “Non vedo l’ora che arrivi settembre”

(Di mercoledì 3 maggio 2023) “E’ una settimana particolare, ormai manca veramente poco allaCup. E passato tanto tempo da quando sono stato annunciato come vice capitano del Team Europe, nondi giocare questa settimana e anche che”. Parola di, uno degli azzurri protagonisti dell’80esimo DS Automobiles Open d’Italia, in programma da domani, 4 maggio, fino al 7 maggio al Marco Simone Gol&County Club. L’attesa per laCup, in programma nella stessa location, dal 29al 1 ottobre si fa sentire. “Stiamo cercando di creare un campo che si addica di più ai nostri giocatori, e che nasconda gli aspetti in cui siamo meno bravi degli statunitensi. Ci sono aree in cui possiamo dire la nostra – spiega il ...

'Guido Migliozzi convocato nel Team Europe per laNon posso fare favoritismi, terrò d'occhio ogni potenziale giocatore per la squadra'. Queste le parole di Luke Donald , campione inglese di golf e capitano per la squadra del Vecchio ...Maggio sarà un crescendo di emozioni sportive: oltre al grande torneo di Tennis avremo il Giro d'Italia di ciclismo e ladi golf .'. Il 2 maggio sono partite le pre - qualificazioni degli ...Tutti questi grandi eventi, come la, il Giro, ma anche il vertice sulla sicurezza alimentare organizzato dalla Fao a luglio sono finalizzati a rafforzare la candidatura di Roma per ospitare ...

Open d'Italia al via, aspettando la Ryder Cup - News Agenzia ANSA

Bob MacIntyre is playing down the potential importance of his DS Automobiles Italian Open defence this week in terms of being back in Rome for a Ryder Cup debut in September. The Oban man held off ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...