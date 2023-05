Russia | tentato attacco al Cremlino con 2 droni

... che si trovava in un'altra residenza" Le forze armate ucraine hannodi colpire con droni ... Leggi anche Ucraina, sui social le immagini delle esplosioni sul Cremlino - Video Ucraina -, è ...'Questa notte, il regime di Kiev hadi colpire con veicoli aerei senza equipaggio la residenza del presidente della Federazione russa al Cremlino', si legge nella nota. Putin ha fissato la ...Ed è atteso per venerdì a Istanbul un incontro tra i vice ministri della Difesa di Turchia,e Ucraina per discutere l'estensione dell'accordo per l'esportazione di grano attraverso il mar ...

Ucraina ultime notizie. Tentato attacco al Cremlino con 2 droni: frammenti dentro al Palazzo Il Sole 24 ORE

Il Cremlino "considera l'attentato del regime di Kiev un atto terroristico pianificato e un attentato alla vita del presidente della Federazione russa alla ...Peskov: "Attacco terroristico pianificato e attentato alla vita del Presidente, che si trovava in un'altra residenza" ...