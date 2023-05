Russia | Attacco Kiev con droni al Cremlino | volevano colpire Putin

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Laha accusato l'Ucraina di aver inviato duea Mosca per un "atto di terrorismo" contro l'ufficio del Presidente al. Un attentato alla vita di Vladimirche è illeso, non ...

... ha spiegato che Putin non era al Cremlino nel momento dell'. Dopo l'attentato, il sindaco di Mosca, Serghey Sobyanin, ha disposto il divieto di sorvolo di droni sulla capitale ( GUERRA...Lachiaramente prepara unterroristico su larga scala. Per questo ha prima arrestato un ampio presunto gruppo sovversivo in Crimea. E poi mostra 'droni sul Cremlino'. Prima di tutto, l'...... (il ministro della Difesa Sergey) Shoigu e (il capo di Stato maggiore Valery) Gerasimov La... 3 maggio 2023: Putin non è stato ferito in unal Cremlino", si legge nel tweet al quale ...

Russia: "Attacco Kiev con droni al Cremlino per colpire Putin" Adnkronos

MOSCA - Attacco al Cremlino. Un video circolato su vari canali Telegram, e ripreso tra l'altro dalle testate dell'opposizione russa Dozhd e Meduza, mostra quella che sembra l'esplosione di un drone so ...Kiev, 3 mag. (Adnkronos) – Il sindaco di Leopoli Andriy Sadovyi ha condiviso su Twitter un videoclip che sta facendo il giro dei social e che mostrerebbe l’attacco di droni sul Cremlino. Nel video si ...