Russia | Attacco Kiev con droni al Cremlino per colpire Putin

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Mosca, 3 mag. (Adnkronos) - Le forze armate ucraine hanno tentato diconnella notte la residenza deldi Vladimir. Lo ha riferito l'ufficio presidenziale russo. "Due veicoli aerei senza equipaggio erano puntati contro il. A seguito delle azioni tempestive intraprese dai servizi militari e speciali che utilizzano sistemi di guerra radar, i dispositivi sono stati disabilitati", afferma la nota rilanciata dall'agenzia di stampa Ria Novisti. Il presidentenon è stato ferito in seguito all'terroristico, afferma il comunicato. L'agenda di lavoro del presidente russo non è cambiata e continuerà a lavorare come al solito, aggiunge. Le esplosioni sono "unterroristico pianificato e un attentato alla ...

' I due droni con i quali la notte scorsa è stato tentato unal Cremlino sono stati distrutti dai sistemi elettronici di difesa aerea, ma alcuni frammenti sono caduti all'interno del ...La nota specifica che il presidente dellanon è stato ferito . 'Il programma dei suoi lavori non è cambiato, continua come al solito', osserva il servizio stampa. 'La parte russa si riserva il ......il bilancio di una notte caratterizzata da un duello di droni e nuovi bombardamenti frae ... Un'altrocon droni è stato lanciato durante la notte su un aeroporto militare nella regione ...

Mosca: sventato attacco con droni al Cremlino, attentato alla vita di Putin. Risponderemo - Cremlino: attentato di Kiev a Putin, risponderemo - Cremlino: attentato di Kiev a Putin, risponderemo RaiNews

Il presidente Putin non è stato ferito in seguito all’attacco terroristico, afferma il comunicato. L’agenda di lavoro del presidente russo non è cambiata e continuerà a lavorare come al solito, ...(ANSA) - MOSCA, 03 MAG - Il portavoce della presidenza russa, Dmitri Peskov, afferma che Vladimir Putin non era al Cremlino nel momento dell'attacco con droni di cui parla lo stesso servizio stampa ...