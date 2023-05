Rovelli risponde alle critiche | ' Mai filorusso | detesto la politica di Putin | ma denuncio l' ipocrisia'

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Il fisico Carlo, dopo le polemiche per il suo intervento al concerto del Primo Maggio, in un'intervista al Corriere della Sera ha voluto puntualizzare la sua posizione sulla guerra in Ucraina. ...

dal palco del Concertone del primo maggio spiega di aver voluto denunciare una ipocrisia: "l'idea che noi ci riteniamo in diritto di uccidere e poi ci scandalizziamo se lo fa un sistema ...Così, oggi al Corriere della Sera, il Ministro della Difesa, Guido Crosetto ,agli attacchi del fisico Carlo. 'Non ho alcun problema a incontrarlo per conoscerci di persona, posso ...Poi Crosettoattraverso Repubblica.it: "non sa di che parla, gli mando un abbraccio pacifico e lo invito a pranzo per fargli conoscere la persona". E ancora: "La prossima volta che ...

Carlo Rovelli e la polemica sul palco del primo Maggio, Crosetto risponde: “Faccia il fisico”, lui replica Il Riformista

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Nel suo ultimo libro il fisico avanza una teoria affascinante, ma la macchia subito cedendo al pensatore militante ...