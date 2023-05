Rousaud Reckitt | “‘More’ celebra l’importanza del tocco tramite la sua assenza”

(Di mercoledì 3 maggio 2023) L'iniziativa vuoleredelfacendo ricordare quanto è stato difficile e talvolta doloroso non potersi toccare e avvicinare agli altri nei mesi più duri della pandemia “Questa mostra è molto importante pere per Napisan e porta in vitadelattraverso la sua. Quando torniamo indietro con il pensiero ai mesi più duri della pandemia, ci ricorderemo che ci sono stati così tanti momenti in cui non potevamo toccare le persone che amiamo, non potevamo toccare le superfici e gli oggetti, non potevamo andare sui mezzi pubblici, non potevamo fare così tante cose che erano prima date per scontate. Festeggiando in questo modo, ricordiamo a tutti quanto sia importante toccare le persone, toccare le cose e allo stesso tempo ...

Lo ha detto Ferran, amministratore delegato diHygiene Italia in occasione dell'evento di presentazione dell'esposizione artistica intitolata ' More - Museum of Restrictions '. L'...Lo ha detto Ferran, amministratore delegato diHygiene Italia in occasione dell'evento di presentazione dell'esposizione artistica intitolata ' More - Museum of Restrictions '. L'...

Rousaud (Reckitt): "'More' celebra l'importanza del tocco tramite la ... Adnkronos

(Adnkronos) – “Questa mostra è molto importante per Reckitt e per Napisan e porta in vita l’importanza del tocco attraverso la sua assenza. Quando torniamo indietro con il pensiero ai mesi più duri de ...