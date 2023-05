Rosa Sinisi | via libera all’incarico | la giudice che raccomandava gli amici a Palamara andrà al ministero con Nordio Ma il Csm si spacca

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Il Consiglio superiore della magistratura ha approvato con 14 favorevoli, nove contrari e sette astenuti l’autorizzazionefuori ruolo perPatrizia, 66enne presidente della Corte d’Appello di Potenza scelta dal Guardasigilli Carlocome vicecapo del Dog, il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, la struttura che da Roma gestisce l’immensa macchina della giustizia italiana. L’ok è arrivato al termine di una lunga discussione che hato in due il plenum di palazzo dei Marescialli: sull’opportunità della nomina, infatti, pesano numerosissime chat imbarazzanti con Luca, finiti agli atti della prima inchiesta di Perugia a carico dell’ex ras delle correnti, in cuimagistrati ...

Il Guardasigilli ha indicatoPatrizia, 66enne presidente della Corte d'Appello di Potenza, come nuovo vicecapo del Dog , il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, la struttura che ...... Liceo Scientifico 'Galilei' Potenza, intervengono la Presidente Tribunale per i Minorenni Valeria Montaruli, la Presidente Corte d'AppelloPatrizia, il Procuratore Pietro Canepa, il ...Il Guardasigilli ha indicatoPatrizia, 66enne presidente della Corte d'Appello di Potenza, come nuovo vicecapo del Dog , il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, la struttura che ...

Rosa Sinisi, via libera all’incarico: la giudice che raccomandava gli amici a Palamara andrà al… Il Fatto Quotidiano

Per anni ha trafficato via Whatsapp con Luca Palamara, raccomandando magistrati amici per i vertici degli uffici giudiziari di tutta la Puglia, da Taranto a Brindisi, da Bari a Lecce. Quei messaggi fi ...La presidente della Corte d’Appello di Potenza vice Capo del Dipartimento organizzazione giudiziaria: nel capoluogo, Iannuzzi probabile reggente | Basilicata, Blog ...