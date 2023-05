Romina Carrisi | chi è il fidanzato Stefano Rastelli | “Non pensavo esistessero uomini come lui”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 3 maggio 2023), ilè il regista televisivo, al fianco del quale appare dalla scorsa estate quando nel giugno 2022 in occasione del 35esimo compleanno la figlia di Al Bano appariva in compagnia del 51enne. La showgirl volto degli “Affetti Stabili” di Oggi è un altro giorno, sarà protagonista di un’intervista allo specchio proprio nel programma condotto da Serena Bortone, in onda oggi dalle 14:05 su Raiuno. Sembra che la scintilla tra laed il regista sia scattata proprio nel salotto Rai dove entrambi lavorano: regista di esterna lui, mentreè tra le file degli opinionisti fissi dello show. I primi rumours nell’aprile del 2022 quando i due venivano immortalati insieme felice e sorridenti, confermati ed ufficializzati pochi ...