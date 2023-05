Romaeuropa Festival 2023 | presentato oggi il programma della 38esima edizione in scena dal 6 09 al 19 11

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Presentata(3 maggio) presso la Residenza dell’Ambasciata di Spagna la trentottesimadelcon gli interventi dell’Assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili eFamiglia, Servizio civileRegione Lazio – Simona Renata Baldassarre; dell’Assessore alla Cultura di Roma Capitale – Miguel Gotor e del PresidenteCamera di Commercio di Roma – Lorenzo Tagliavanti. Si ringrazia l’Ambasciatore di Spagna in Italia S.E. Miguel Fernández-Palacios M. per aver ospitato la conferenza stampa. DAL 6 SETTEMBRE AL 19 NOVEMBRE ILTORNA CON 90 SPETTACOLI, 300 REPLICHE E OLTRE 500 ARTISTI PER ESPLORARE LE “GEOGRAFIE” DEL NOSTRO TEMPO. La forza delle ...