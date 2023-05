Roma | Mourinho | «Chiffi è il peggior arbitro Infortuni? Non siamo attrezzati per stare lì»

(Di mercoledì 3 maggio 2023) José, allenatore della, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita contro il Monza José, allenatore della, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita contro il Monza. Le sue dichiarazioni: «Quando sei stanco perdi concentrazione. Abbiamo avuto in campo gente con grande difficoltà che ha dato tutto ed era stanchissima. Nonostante questo hanno giocato tutti con grande orgoglio come nel dna della squadra. La panchina per noi è inesistente con diversi ragazzi non pronti a giocare a questi livelli.? Penso sia ile che io abbia trovato ile di tutta la carriera. E’ dura giocare con questo direttore di gara.? Quando tu hai una squadra con 30 giocatori uguali non devi ...

...Lanon va oltre il pareggio sul campo del Monza e frena ancora nella corsa verso la Champions League. Al gol giallorosso di El Shaarawy risponde Caldirola. Malumore nel finale per José, ...Caldirola 6.5 : soffre contro la velocità della squadra di, sulle incursioni dellasembra spesso in difficoltà. Poi trova con un bellissimo sinistro il gol del pareggio. Dall'85' Marlon ...Alle 21 a San Siro il Milan affronta la Cremonese : i rossoneri di Pioli arrivano dal pareggio dinello scontro diretto con la squadra die cercano tre punti per arrivare al meglio a un ...

Mourinho: “Dybala e Wijnaldum non giocheranno oggi. Lo spogliatoio è unito” ForzaRoma.info

Una Roma ancora acciaccata atterra all'U-Power Stadium di Monza per provare a non perdere terreno. Palladino accoglie i giallorossi con un sistema di gioco a specchio. In porta il solito Di Gregorio, ...Marcatori: 24' El Shaarawy (R), 39' Caldirola (M). Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola (42' st Marlon); Ciurria, Rovella (20' st Machin ...