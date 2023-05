Roma | dopo la discarica abusiva | la collina della Muratella accoglie un nuovo campo nomadi abusivo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Non c’è pace per gli spazi verdi del quartiere, che si ritrova circondato nuovamente da discariche abusive e soprattutto campi. Oggi torniamo a parlare del terreno davanti alla stazione ferroviaria locale, che già qualche mese fa avevamo sollevato come fosse diventato un punto dove si accatastavano rifiuti di tutti i tipi e resti di mobili. Una situazione insostenibile, soprattutto per l’alto rischio d’incendi che poteva provocare quel tipo di prodotti abbandonati. Iltorna sullaA segnalare gli aggiornamenti sul terreno, è il consigliere Marco Palma, eletto con Fratelli d’Italia in XI Municipio diCapitale. Lo stesso Palma fu colui che segnalò per primo la presenza di una pesante ...