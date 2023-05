Roma | abusa della figlia di 2 anni e pubblica le foto sul web | elettricista condannato a 12 anni

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Undi 33è statoa 12di reclusione per aver diffuso su un gruppo Telegram di pedofili legrafie scattate durante una violenza sessuale commessa sulladi due. M.F – queste le sue iniziali – era accusato di violenza sessuale su minore, detenzione, produzione e cessione di materiale pedopornografico. Presenti ieri in aula – scrive l’edizionena del CorriereSera – l’ex compagna del 33enne, costituitasi parte civile, e il nonno maternobambina. I fatti risalgono al 5 ottobre del 2022, quando il padre-orco dopo avertoha postato sul ...

Un elettricista di 33 anni è stato condannato a 12 anni di reclusione per aver diffuso su un gruppo Telegram di pedofili le fotografie scattate durante una violenza sessuale commessa sulla figlia di ...

Dopo essere stato arrestato lo scorso ottobre, è arrivata la condanna a 12 anni nei confronti del 33enne per i reati di violenza sessuale su minore, ...