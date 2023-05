Rocca Priora – Trovato con droga e arma clandestina in casa.

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 maggio 2023) 27enne arrestato – La scorsa sera, nell’ambito dei servizi di controllo anti, i Carabinieri della Compagnia di Palestrina hanno arrestato un 27enne italiano, originario di Frascati, con precedenti, residente nella frazione di Colle di Fuori del Comune di, gravemente indiziato del reato di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari, dopo essersi appostati nei pressi dell’abitazione del giovane, lo hanno notato mentre, sulla pubblica via, cedeva un pacchetto di colore bianco ad un altro soggetto. Una volta fermato quest’ultimo, i militari hanno constatato che conteneva cocaina per un peso di circa 400 grammi (potenzialmente pari a 2.000 dosi da 0,2 grammi per un valore di circa 14.000 euro). La successiva perquisizione adel 27enne, dove erano presenti anche i ...