Riscatti milionari dopo attacco hacker | ucraina arrestata a Fiumicino

(Di mercoledì 3 maggio 2023) I fatti sarebbero stati commessi in Francia tra il 2018 e il 2021, il 9 maggio l’udienza per l’estradizione Accesso abusivo a sistema informatico, associazione per delinquere, frode informatica, riciclaggio. Con queste accuse è stata, su mandato di arresto europeo emesso dalle autorità francesi, una donnadi 33 anni, bloccata nei giorni scorsi all’aeroporto diappena scesa da un volo partito da Istanbul. I fatti contestati alla donna sarebbe stati commessi in Francia tra il settembre 2018 e l’ottobre 2021. Arresto che il 26 aprile scorso è stato convalidato dalla Corte d’Appello di Roma che ha già fissato per il 9 maggio l’udienza per l’estradizione. Secondo l’atto di accusa, il 24 gennaio 2019, una società francese “è stata oggetto di uninformatico su larga scala che ha ...

Le indagini hanno riguardato il pagamento di riscatti per oltre 8,5 milioni di euro, ai quali sembrerebbe avere attualmente accesso la donna ex amante di uno dei protagonisti morto in circostanze sospette.

