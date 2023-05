Ripensare i giochi educativi | dall’interno

Leggi su panorama

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Non è sempre semplice rendere l’apprendimento qualcosa di divertente: entrando nel mondo die videoche mirano ad insegnare o educare i propri giocatori è facile imbattersi in prodotti poco interessanti, o addirittura noiosi e deludenti. La maggior parte di questi prodotti ha una caratteristica che li accomuna: durante l’uso di questie videole fasi di divertimento e quelle di apprendimento sono divise e alternate, o, nei casi peggiori, unite in maniera pigra e poco coinvolgente. Daicon solo apparenti scelte multiple, ai problemi di matematica e domande di grammatica, inseriti senza un reale motivo come ostacolo durante un inseguimento o l’esplorazione di una giungla, sono tantissimi gli esempi di game design che nel tentativo di insegnare qualcosa rovinano solamente ...